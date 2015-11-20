Bomba paniğine çocuk sebep oldu

Karakola gelerek suçunu itiraf eden çocuk, polis ve yolcuların terk edilmiş haldeki
valizi görünce nasıl tepki vereceklerini izlemek için tramvaya kasten bıraktığını
söyledi.
Terk edilmiş halde bulunan valizde patlayıcı olabileceği kuşkusuyla tramvayın durduğu
ana tren garında metro istasyonu boşaltılmış, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri
almıştı. Bu sırada yolcular büyük panik yaşamıştı. Bomba imha ekiplerinin çalışmaları
sırasında iki saate yakın metro ve tramay ulaşamı da durmuştu. Daha sonra valizin boş
olduğu tespit edilmişti.
Bonn Polisi, operasyon sırasında oluşan maddi zararın karşılanması için çocuğun
ailesinden tazminat talep etmeye hazırlanıyor.