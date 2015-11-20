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Dünya
Deutsche Welle

Bomba paniğine çocuk sebep oldu

Bonn'da geçtiğimiz çarşamba günü bir tramvayda bulunan ve büyük panik yaşanmasına neden olan sahipsiz valizi 13 yaşındaki bir çocuğun bıraktığı ortaya çıktı.

20 Kasım 2015 22:07

Karakola gelerek suçunu itiraf eden çocuk, polis ve yolcuların terk edilmiş haldeki
valizi görünce nasıl tepki vereceklerini izlemek için  tramvaya kasten bıraktığını
söyledi.

Terk edilmiş halde bulunan valizde patlayıcı olabileceği kuşkusuyla tramvayın durduğu
ana tren garında metro istasyonu boşaltılmış, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri
almıştı. Bu sırada yolcular büyük panik yaşamıştı. Bomba imha ekiplerinin çalışmaları
sırasında iki saate yakın metro ve tramay ulaşamı da durmuştu. Daha sonra valizin boş
olduğu tespit edilmişti.

Bonn Polisi, operasyon sırasında oluşan maddi zararın karşılanması için çocuğun
ailesinden tazminat talep etmeye hazırlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BonnPolisiWelle Türkçe DPA/ TY/BÖ

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