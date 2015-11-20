Bomba paniğine çocuk sebep oldu

Karakola gelerek suçunu itiraf eden çocuk, polis ve yolcuların terk edilmiş haldeki

valizi görünce nasıl tepki vereceklerini izlemek için tramvaya kasten bıraktığını

söyledi.

Terk edilmiş halde bulunan valizde patlayıcı olabileceği kuşkusuyla tramvayın durduğu

ana tren garında metro istasyonu boşaltılmış, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri

almıştı. Bu sırada yolcular büyük panik yaşamıştı. Bomba imha ekiplerinin çalışmaları

sırasında iki saate yakın metro ve tramay ulaşamı da durmuştu. Daha sonra valizin boş

olduğu tespit edilmişti.

Bonn Polisi, operasyon sırasında oluşan maddi zararın karşılanması için çocuğun

ailesinden tazminat talep etmeye hazırlanıyor.