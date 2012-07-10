Bomba kurbanı üç gencin ailelerine tazminat şoku

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 7 yıl önce meydana gelen bombalı saldırıda iki turistle birlikte len üç gencin ailesinden tazminatlar geri istendi.

Hürriyet'in haberine göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 7 yıl önce meydana gelen bombalı saldırıda, İngiliz turist Helyn Bennett (21) ve İrlandalı Tana Whalen ile birlikte hayatını kaybeden Deniz Tutum (21), Ufuk Yücedeniz (23), Eda Okyay’ın (24) ailelerine 70’er bin TL tazminat verilmesi kararı, İçişleri Bakanlığı’nın itirazı üzerine Danıştay tarafından “Devletin hizmet kusuru olmadığı” gerekçesiyle bozuldu.

Aydın İdare Mahkemesi’nin bozma kararına uyması üzerine büyük şok yaşayan aileler, itirazları kabul edilmezse, çocukları için aldıkları 70’er bin TL parayı faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacak.

Rekor tazminat iddiası

Olayın ardından İngiliz Sky News kanalı, terör saldırısında hayatını kaybeden İngiliz turist Helyn Bennett’in ailesine Türkiye’nin 1 milyon sterlin (yaklaşık 2.8 milyon TL) tazminat ödediğine yönelik iddiada bulundu. Bunun üzerine Türk ailelerin, yaptıkları yazılı başvurulardan sonuç alamadığı, bu konuda kendilerine açıklayıcı bilgi gelmediği de belirtildi.

Kuşadası’nda, 16 Temmuz 2005 tarihinde, Kadınlar Denizi’ne giden minibüste patlama meydana gelmişti. Bombalı saldırıda, Deniz Tutum, Ufuk Yücedeniz, Eda Okyay ve İrlandalı 17 yaşındaki Tana Whalen olay yerinde, İngiliz vatandaşı Helyn Bennett de hastanede hayatını kaybetmişti. Bombalı saldırıdan yaklaşık 9 ay sonra eylemi gerçekleştiren M.S.K., Elazığ’da yakalanmıştı. İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan M.S.K., 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılmıştı.

Kuruş istemem kızımı getirsinler

Kurbanlardan Deniz Tutum’un annesi Sevim Tutum, “Tek kuruş istemiyorum. Devletin kusuru yoksa, kızımı geri getirsin o zaman” dedi. Terör örgütünün bombalı saldırısında hayatını kaybeden kurbanlardan Eda Okyay’ın babası Azmi Okyay, kararın kendisiyle birlikte diğer ailelere de büyük üzüntü yaşattığını dile getirdi.

Paranın bir bölümünü kullanmak zorunda kaldıklarını belirten Azmi Okyay, “Çocuklarımızı teröre kurban verdik. Devlet bizlere asla çocuklarımızın yerini alamayacak olan tazminatı verdi, şimdi de çocuklarımız bizim kusurumuzdan ölmüş gibi parayı almaya çalışıyorlar” dedi. Aynı saldırıda hayatını kaybeden Ufuk Yücedeniz’in babası Hüseyin Yücedeniz, “Oğlum için verilen parayla hastanede oda yaptıracaktım” diye konuştu.



