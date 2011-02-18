-BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI MALATYA (A.A) - 18.02.2011 - Malatya Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Elaman, Ağrı'dan İstanbul'a giderken bomba ihbarı üzerine Malatya Havaalanı'na inen Türk Hava Yollarına ait TK-2731 sefer sayılı uçakta bomba izine rastlanmadığını söyledi. Elaman, yaptığı açıklamada, uçağın içinde ve bagaj bölümünde bomba imha uzmanlarının eğitimli köpekler ve cihazlarla yaptığı aramanın tamamlandığını belirterek, ''Herhangi bir bomba izine rastlanmadı. Yolcular ve bagajları x-ray cihazlarından geçirilerek uçağa alınmaya başladı'' dedi. Aramanın tamamlanmasıyla apronda konuşlandırılan itfaiye araçları ve ambulanslar da havaalanından ayrılmaya başladı.