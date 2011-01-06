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BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI  İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2011 21:29

-BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI  İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - Swiss Air'in İstanbul-Zürih seferini gerçekleştirecek uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. İhbar üzerine apronda açığa alınan LX 1805 sefer sayılı uçakta yapılan aramada herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Terminalde bekletilen 190 yolcu, aramanın ardından uçağa alınmaya başlandı.  Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.  Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali H kontuarının karşısındaki erkekler tuvaletinde, üzerinde İngilizce ''Swiss Air uçağında bomba var'' yazılı bir not bulunmuştu. 

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