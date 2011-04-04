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Dünya

BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI   ATİNA (A.A)

04 Nisan 2011 20:17

-BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI   ATİNA (A.A) - 04.04.2011 - İngiltere-Mısır seferi sırasında bomba ihbarı nedeniyle Yunanistan'a acil iniş yapan İngiliz Thomson Havaayollarına ait yolcu uçağında patlayıcıya rastlanmadığı ve uçağın seferine devam edeceği bildirildi. Yunan medyası, polisin, Atina Elefterios Verizelos hava alanına güvenli iniş yapan uçakta özel bomba imha ekipleri tarafından yapılan aramada patlayıcı maddeye rastlanmadığını bildirdiğini kaydetti. İngiltere'nin Bristol kentinden Mısır'ın Şarm El Şeyh kentine gitmekte olan Boing 757 tipi yolcu uçağı, Yunan hava sahasında seyir halindeyken Mısırlı yetkililerin uçakta bomba bulunduğuna dair bir ihbar aldıklarını bildirmeleri üzerine, Atina Elefterios Venizelos havaalanına mecburi iniş yapmıştı. Uçakta bulunan 213 yolcunun tahliye edilmesinin ardından hava alanında özel bir bölgeye çekilen uçakta bomba imha ekipleri tarafından arama yapılmıştı.

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