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Dünya

BOMBA İHBARI ACİL İNİŞ YAPTIRDI KALKÜTA (A.A)

04 Ekim 2010 15:38

-BOMBA İHBARI ACİL İNİŞ YAPTIRDI KALKÜTA (A.A) - 04.10.2010 - Singapur Havayollarına ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Hindistan'a acil iniş yaptı. Havalimanı yetkilileri, Moskova-Singapur seferini yapan uçağın dün akşam bomba ihbarı nedeniyle Kalküta kentine acil iniş yaptığını duyurdu. 265 kişiyi taşıyan uçağın pilotunun, Moskova polisinden gelen ihbar üzerine acil iniş yaptığı belirtildi. Uçağın, İngiliz Milletler Topluluğu Olimpiyat Oyunları (Commonwealth Oyunları) dolayısıyla güvenliğin artırılması nedeniyle Yeni Delhi'ye inişine izin verilmediği açıklandı. Singapur Havayollarına ait uçak Kalküta'ya indikten sonra yolcuların tahliye edildiği, uçağın ve bavulların arandığı bildirildi.

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