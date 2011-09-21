BOMBA GÜÇLENDİRİLMİŞ TNT ÇIKTI

T24- Ankara Kumrular sokakta 3 kişinin ölümüne 34 kişinin de yaralanmasına neden olan araçtaki bombanın ''üzerinde çalışılmış ve güçlendirilmiş TNT' olduğu belirlendi. Saldırıda kullanılan 06 BS 099 plakalı Laguna marka aracın, da üç gün boyunca Çankaya'da bir site önünde park halinde bekletildiği tespit edildi. Site sakinlerin dikkatini çekmesi üzerine aracın site yönetimine şikayet edildiği belirtildi.





Ankara Kumrular Sokak'ta dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Durdane Beyhan (60) için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Beyhan'ın ailesi ve yakınları ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, CHP'li milletvekilleri Levent Gök ve İzzet Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katıldı.





Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, cenaze namazının ardından, patlamayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada 3'ü ağır olmak üzere 34 vatandaşın yaralandığını, yaralılardan 12'sinin Ankara'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü, diğerlerinin taburcu edildiğini söyledi.

Olayla ilgili bütün gelişmeleri yakından takip etiklerini vurgulayan Yüksel, dün gece tüm yetkili kurum ve kuruluşlarca patlamanın meydana geldiği bölgede yapılan çalışmalarla yolun trafiğe açıldığını belirtti.



Patlamanın olduğu Kumrular Sokak'taki Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda da eğitimin normale döndüğünü anlatan Vali Yüksel, şunları kaydetti:

''Ankara Emniyet Müdürlüğü, olabilecek tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Tüm ihtimaller de dahil olmak üzere ağırlıklı olarak bir terör eylemiyle muhatap olduğumuz anlaşılıyor. Emniyet Müdürlüğü, dünden beri çok seri çalışma yapıyor. Bütün taramalarımızı yapıyoruz. Olay üzerinde bütün taramalarımızı yeniden yapıyoruz. Üzerinde çok dikkatli çalışma yaptığımızı söylemek istiyorum.''





Yüksel, olayla ilgili şu anda gözaltında olan kimsenin olmadığını da belirterek, ''İfadelerine başvurduğumuz, süratli değerlendirmeler yaptığımız, delilleri topladığımız, görüşmeler yaptığımız kişiler var'' dedi.





Bomba güçlendirilmiş TNT





Artık ''sabrın ve sözün bittiği noktaya gelindiğini'' dile getiren Vali Yüksel, ''Terör ve terörün taraftarı olan kim varsa er ya da geç ama mutlaka bedellerini ödeyecektir'' ifadelerini kullandı.

Yüksel, bir gazetecinin bombanın niteliğine ilişkin sorusu üzerine de ''Emniyet de bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bombanın, üzerinde çalışılmış, güçlendirilmiş bir TNT patlayıcı olduğu anlaşılmıştır'' dedi.



Patlamadan, uzun yıllardan beri o mahallede ayakkabı boyacılığı yapan ve ekmeğini kazanan, kuru yemişçide işe yeni başlayan, telefoncuda üniversite giderlerini karşılamak için çalışan kişi ve nicelerinin etkilendiğini anlatan Yüksel, ''Bu insanların günahı ne? Bunlar terörün neresinde? Bana soracağınız soru şu: Peki bu ne olacak? Bu sorunun yegane cevabı var, o da tarih sayfalarında saklı. Tarihte hainlerin sonu ne olmuşsa, onların sonu da öyle olacaktır'' şeklinde konuştu.





Bombalı araç hakkında şaşırtıcı iddia





Kumrular'daki terörist saldırıda kullanılan aracın üç gün boyunca Çankaya Çiğdem Mahallesi'nde bir sitenin önündeki sokakta park halinde bekletildiği kaydedildi. Üç gün boyunca park halinde bekletilen 06 BS 099 plakalı Laguna marka aracın, sitede sakinleri tarafından 'hırsızlık' şüphesiyle site yönetimine şikayet edildiği ileri sürüldü. Bir süre sonra sitenin önünden çekilen otomobili kullanan şahsın, sitenin karşısındaki Atrium İş Merkezi'nde yer alan bir pastanede sabah kahvaltısı yaptığı öne sürüldü. Şahsın, bombalı saldırıdan önce söz konusu pastanede kahvaltı yaptığı, ardından Kumrular'daki saldırıyı gerçekleştirdiği sanılıyor.





İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in, bombalı saldırının 06 BS 099 plakalı Laguna marka otomobille gerçekleştirildiğini açıklaması üzerine, Çiğdemkent Sitesi sakinleri ile Atrium İş Merkezi çalışanları, polisi arayarak konu hakkında ihbarda bulundu. Bu ihbarlar üzerine olay yerine giderek geniş çaplı araştırmaya başlayan Ankara terör polisi, çevrede bulunan güvenlik kameralarına el koyarak, iş yeri sahipleri ve site sakinlerinin bilgisini aldı.





Polisin, site ve iş merkezinde arama yaptığı sırada, Ahmet Bayındırlı İlköğretim Okulu öğrencilerinin dışarı çıkmasına izin verilmedi. Öğrenciler, bomba ihbarı olduğunu sanarak okulun dışına çıkmadılar. Okula çağrılan veliler, ''Müdür beyin çağrısı üzerine geldik. Öğle vakti çocuklarımız dışarı çıkartılmadılar. Aramalar yapıldı. Terörü lanetliyoruz. Umarım sorumlular bir an evvel yakalanır'' dediler. Bu sırada, polis çevre emniyetini de alarak araştırmasını tamamladı.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, laguna marka aracın saldırıdan önce Çiğdem Mahallesi'nde bulunduğu iddiası güçlendi. Görgü tanıklarından biri olan iş merkezi çalışanı, ''Laguna marka araç burada park halindeydi. Birkaç gün burada bekledi. Olaydan sonra o aracın burada bekleyen araç olduğunu anladık. Arkadaşlarımızla birlikte polise haber verdik. Polis, sabah gelerek araştırmalarda bulundu.'' dedi. Aracı kullanan şahsın oturduğu pastane görevlileri ise konuşmaktan kaçındı. Site görevlisi ise ''Üç gün boyunca araç burada bekledi. Hırsızlıktan dolayı şüphelendik. Ve yetkililere haber verdik.'' diye konuştu.







