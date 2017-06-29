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Bomba görüntüsü verilen ‘düzenek’ korkuttu

Polis, poşedi bırakan kişiyi arıyor

29 Haziran 2017 22:30

İzmir’in Foça İlçesi'nde, içinden kablolar sarkan, bomba görüntüsü verilen düzenek bulunan poşet, paniğe neden oldu.

Bugün saat 15.30 sıralarında, Fevzipaşa Mahallesi'nde alışveriş mağazalarının önündeki çöp konteynerinin yanına bırakılan, ağzı açık ve içinden kablolar sarkan mavi bir poşeti görenler, bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, üzerinde elektronik saat bağlı düzeneği görünce çevre güvenliğini sağladı. İzmir kent merkezinden uzman ekipler çağrıldı.

Olay yerine gelen uzman ekip, bomba imha robotuyla poşeti kontrol etti. Düzeneğe bağlı herhangi bir patlayıcı olmadığını belirleyen ekipler, poşeti olay yerinden alarak emniyete götürdü. Polis, poşeti kimin bıraktığını belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

 

 

 

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