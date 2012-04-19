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Bomba düzenekli 2 araç ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde üzerinde bomba düzeneği olan bir araca güvenlik güçlerince el konuldu.

19 Nisan 2012 02:03

 

Bitlis'te 15 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ele geçirilen dokümanlar incelenerek terör örgütünün eylemlerinde kullanılacağı tespit edilen ve İstanbul ile Tatvan'da bulunan bomba düzenekli 2 araca el konuldu.
 
Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-24 Mart'ta Sehi bölgesinde düzenlenen ve 15 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda bazı dokümanlar ele geçirildi.
 
Bunun üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, dokümanlarda bahsi geçen iki araçtan birinin İstanbul'dan çalınarak Tatvan'a getirildiği belirlendi.
 
Çalışmalar neticesinde Tatvan'da bulunarak el konulan otomobil, güvenlik güçlerince muhafaza altına alındı.
 
Otomobilde yapılan incelemede, ''farklı amaçlarla kullanılma ihtimali bulunan (bombalı saldırı amacıyla kullanma gibi) ve sonradan ilave bir kablo düzeneğinin oluşturulduğu'' tespit edildi.
 
 

'Bombalı eylem yapılacaktı'

 
 
Güvenlik güçlerince 23-24 Mart'ta yapılan operasyonun ardından terör örgütü işbirlikçilerinin söz konusu aracı yeniden İstanbul'a götürerek sattıkları belirlendi. Araştırmalar sonucu İstanbul'da bulunarak el konulan araç muhafaza altına alındı.
 
Tatvan'da bulunan aracı İstanbul'dan terör örgütü adına satın alarak Bitlis'e getiren kişi ise 13 Nisan'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
Arazi tipi aracı ise İstanbul'dan alarak Bitlis'e getiren kişinin ise tutuklandığı kaydedildi.

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