Boluspor'un eski futbolcusu da Kenan Evren'den şikayetçi

1981'deki kupa finalini Ankaragücü ve Boluspor oynadı. Evren statüyü değiştirmişti; kupayı alan 1. Lig'e çıkacaktı. Rövanşta Boluspor'a kupayı getirecek golü Minas 35 metreden attı ancak hakem iptal etti. Minas, "Çünkü askerler böyle istedi" diyor

Sabah'tan Erhan Öztürk'ün habearine göre, 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle yargılanan Kenan Evren'den, "Kunta Kinte" lakaplı eski futbolcu Minas Asa da şikayetçi. Asa, "1981'de takımım Boluspor, Ankaragücü ile Türkiye Kupası finali oynadı. Kupayı alan birinci lige çıkacaktı. Tribündeki üst rütbeli askerlerin baskısıyla attığım nizami golü iptal ettiler. Ankaragücü'nün kupayı almasını sağladılar. O gol verilseydi heykelim dikilecekti. Bolu'da efsane olacaktım. Evren'i Allah'a havale ediyorum" diyor.

1980-81 sezonuydu. Kunta Kinte lakaplı Minas Asa; Rıdvan, Sercan ve Halil İbrahim gibi efsane isimlerle birlikte 1. Lig takımı Boluspor'da oynuyordu. Boluspor tarihinde ilk kez Türkiye Kupası finaline yükselmişti. Rakibi ise, 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren ve arkadaşlarından 'torpilli' olduğu iddia edilen Ankaragücü'ydü. Bu iddianın arka planında Evren'in talimatıyla yapılan yeni bir düzenleme yatıyordu. Türkiye Kupası'nı alan takım otomatik olarak Birinci Lig'e çıkacaktı. Ankaragücü ise bir süredir 2. Lig'de mücadele ediyordu. O dönemin tek söz sahibi askerler ise bu duruma müdahale ederek statüyü değiştirmişti. Kupa finalinin ilk maçı 6 Mayıs 1981'de Ankara'da oynanmıştı. Maçı Boluspor 2-1 kaybetmişti.

Golü verdi ama...

O maçta Boluspor adına atılan tek golü Ermeni futbolcu Minas kaydetmişti. İkinci maç ise 13 Mayıs'ta, Bolu'da oynandı. Bolu'ya tek gol yetiyordu. 17 bin kişilik stadyum hıncahınç dolmuştu. Maçın 84'üncü dakikasında 35 metreden attığı şutla takımını öne geçirdi Minas Asa. Hakem Sadık Deda önce golü verdi, ardından yan hakemin ısrarla yanına çağırmasıyla iptal etti. Herkes şoktaydı. İddiaya göre, tribünde oturan üst rütbeli askerler, yan hakeme "İptal ettir golü" diye baskı yapmıştı. Böylece Kenan Evren, Türkiye Kupası'nı Ankaragücü'ne verdi. 3 Haziran'da Devlet Başkanlığı Kupası'nı da alan takım Birinci Lig'e yükseldi.

Evren'i Allah'a havale ediyorum

Minas Asa, aradan yıllar geçip de 12 Eylül darbecilerine dava açılınca, ilk kez konuştu. Asa, o gün yaşananları şöyle anlattı: "Bolu'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarıda iki takım da gol için bastırıyordu. Nihayet aradığımız golü benim ayağımdan bulduk. Dakikalar 84'ü gösteriyordu. Bizim kaleci uzun bir degaj yaptı. Top havadan gelirken, yere düşmesini beklemeden, kafamla Halil İbrahim'e pas verdim. O da hiç beklemeden topu önüme düşürdü. Önümdeki defans oyuncusunun dengesi bozuldu. Yaklaşık 35 metreden, çok sert vurdum. Kaleci Adil topu ancak ağlarda görmüştü.

Hakem Sadık Deda orta sahaya koştu. Bizde bir sevniç ki sorma, taraftarlar çığlık çığlığa. Ne olduysa golden sonra oldu. Tribünlerdeki komutanlarla konuşan yan hakem, Sadık Deda'yı yanına çağırdı. Golün üzerinden 3-4 dakika geçmişti. Deda düdük çaldı ve pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi. Gol iptal oldu. Maç berabere bitti ve Anakaragücü, kupayı Kenan Evren'in elinden aldı. Attığım nizami gol geçerli sayılsaydı Bolu'da efsane olarak anılacaktım. Kenan Evren heykelimin dikilmesine engel oldu. Evren'i Allah'a havale ediyorum..."