Boluspor'da Sait Karafırtınalar ile yola devam

Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yeniden anlaşarak sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1\'inci Lig 2017-2018 sezonunda play-off müsabakalarında Gazişehir Gaziantep\'e elenerek Süper Lig hayalini gelecek sezona erteleyen Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yola devam etme kararı aldı. Karafırtınalar ve Boluspor yönetimi kulüp tesislerinde bir araya gelerek 1 yıllık sözleşme imzaladı. Boluspor kulübünden yapılan açıklamada, \"Teknik Direktörümüz Sait Karafırtınalar ile yeniden anlaşma sağlanarak sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz\" denildi.

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