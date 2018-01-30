T24 LogoT24 Logo
Spor

Boluspor'da hırslı antrenman

Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı

30 Ocak 2018 21:45

Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Boluspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı.
TFF 1\'inci Lig\'in 19\'uncu haftasında sahasında Ümraniyespor\'a 1-0 mağlup olan Boluspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından pas çalışması yaptı. Antrenman gol vuruşu çalışması ve dar alan oyunu ile sona erdi. Bolusporlu futbolcuların antrenmanda oldukça hırslı olduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLUDHA TFFLigBolusporGazişehir GaziantepTFFKulüpSait KarafırtınalarAntrenmanBolusporluFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24