Boluspor'da Fuat Çapa dönemi bitti

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)

TFF 1’inci Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 1’inci Lig’de 9 haftada 8 puan toplayan Boluspor ile teknik direktör Fuat Çapa anlaşmalı şekilde yollarını ayırdı. Boluspor kulübünden yapılan resmi açıklamada şöyle denildi:

“Yönetim kurulumuz, aldığı karar gereğince teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Teknik direktör Fuat Çapa ve ekibine, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.”

Geçen yıl Haziran ayında 49 yaşındaki teknik adam Fuat Çapa’nın başına geçtiği Boluspor, geçen sezon Play-Off’lara kalmayı başarmıştı. Bu sezon ise 9 maçta 8 puan toplayarak kötü bir başlangıç yapan Boluspor, rakiplerine 11 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Boluspor, en son dün sahasında Balıkesirspor’a 4-2 mağlup olmuştu. Maç sırasında taraftarlar ‘Fuat Çapa istifa’ diye tezahürat etmişti.

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