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Spor

Boluspor'da Fatih Tekke dönemi

Fatih Tekke'nin 1461 Trabzon'un teknik direktörü olması bekleniyordu

30 Ocak 2016 21:01

PTT 1.Lig takımlarından Boluspor, Teknik Direktör Cüneyt Karakuş'tan boşalan göreve Fatih Tekke'yi getirdi. Trabzonspor'un efsane isimlerinden olan Fatih Tekke'nin 1461 Trabzon'un teknik direktörü olması bekleniyordu.

Bugün sabah saatlerinde Teknik Direktör Cüneyt Karakuş ile yollarını ayıran Boluspor, akşam saatlerinde yeni hocasını buldu. Kırmızı-beyazlı yönetim, Cüneyt Karakuş’tan boşalan teknik direktör koltuğuna Fatih Tekke’yi getirme kararı aldı. Fatih Tekke ile Kartalkaya’da bir araya gelen Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve transfer komitesi, teknik adamla kesin olarak anlaşmaya vardı. Fatih Tekke, Adana Demirspormaçıyla birlikte Boluspor’daki kariyerine başlayacak.

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