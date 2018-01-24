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Spor

Boluspor yeni takım otobüsünü törenle aldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)  Bolu Belediyesi tarafından TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor için alınan takım otobüsü, düzenlenen törenle teslim edildi

24 Ocak 2018 18:56

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) 

Bolu Belediyesi tarafından TFF 1\'inci Lig takımlarından Boluspor için alınan takım otobüsü, düzenlenen törenle teslim edildi.
Bolu Belediyesi, Boluspor\'a takım otobüsü tahsis etti. Boluspor Kulübü futbolcu ve teknik ekibini taşıyacak yeni takım otobüsünün anahtarı, gerçekleşen anahtar teslim töreni ile Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı\'ya teslim edildi. Demokrasi Meydanı\'nda gerçekleşen törene Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı\'nın yanı sıra Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, futbolcular, teknik ekip, kulüp yöneticileri, eski başkanlar ve taraftarlar katıldı.
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu\'da yaşayan herkesin Boluspor etrafında birleştiğini belirterek, \"Şu an Türkiye\'de futbol takımlarının hemen hemen tamamı büyük sıkıntılar içinde. Ancak bunların içerisinde en itibarı yüksek takım Boluspor\" dedi.
Otobüsün anahtarını teslim alan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı ise, Yılmaz\'a teşekkür ederek, \"Boluspor\'un 2004 yılındaki durumunu herkes biliyor. Bu 14 yılda başkanımızla bütün başarıları beraber elde ettik. Kendisi kötü günümüzde her zaman bizlere sahip çıktı. İyi günde herkes dost, ancak kötü günde başkanımızı yanımızda gördük. 14 yılda Boluspor Kulübü şampiyonluk kazandı, play offlar oynadı, tesisler, altyapı yatırımları yaptı ve gelir kaynakları arttı. Bugün de takım otobüsümüze kavuştuk\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)


 

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