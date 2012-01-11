-Boluspor üst tura yükseldi BOLU (A.A) - 11.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Boluspor, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek, tur atlayan takım oldu. Bolu'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, saha zeminini olumsuz etkiledi. Bolu Atatürk Stadı'nın zeminini kardan temizlemek için 50 kişiden oluşan bir ekip yaklaşık 2,5 saat boyunca yoğun çaba harcarken, saat 13.00'de başlaması gereken karşılaşma ise 40 dakikalık gecikmeyle başladı. Stat: Atatürk Hakemler: Mete Kalkavan xx, Erkan Akbulut xx, Esat Sancaktar xx Boluspor: Atacan xxx, Orhan xxx, Onur xxx, Ferhat xx, Fatih xxx, Cemil xxx, Omar xxx (Dk. 84 Hakan x), Emre xxx, Veli xxx, Veysel xx (Dk. 72 Aydın x), Alp xxx (Dk. 88 Landry x) Gençlerbirliği: Ramazan xx, Ergün x (Dk. 72 Zec x), Curri xxx, Burak xx, Özgür xxx, Mehmet xxx, Mununga x (Dk. 51 Oktay xx), Erdal xxx, Soner xxx, Murat x (Dk. 46 Yasin x), Tum xx Goller: Dk. 48 ve Dk. 117 Orhan, Dk. 98 Ferhat (Boluspor), Dk. 90+1 Curri, Dk. 112 Tum (Gençlerbirliği) Sarı kartlar: Dk. 5 Oktay, Dk. 38 Özgür, Dk. 95 Curri, Dk. 119 Tum (Gençlerbirliği), Dk. 20 Omar, Dk. 24 Orhan, Dk. 32 Veysel, Dk. 108 Veli (Boluspor)