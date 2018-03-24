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Spor

Boluspor teknik direktörü, 6. golden sonra oyuncularına seslendi: Atak yapmayın, pas yapın

Boluspor, evinde Fenerbahçe'yi 6-2 yendi

24 Mart 2018 01:09

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’un Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta, skorun 6-2 olmasının ardından Boluspor’un yardımcı antrenörü Osman Bilik, Bolusporlu futbolcu Sefa’ya seslenerek pas yapmalarını ve atak yapmamalarını söyledi. Bunu duyan Fenerbahçeli Şener ile yardımcı antrenör Osman Bilik arasında ufak çaplı tartışma yaşandı.

DHA'nın haberine göre, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı yaşanan olayın ufak bir problem olduğunu ifade ederek, "Şener ile yardımcı antrenör arasında ufak bir tartışma yaşandı. Aralarında ufak bir problem yaşandı. Aykut hocamızla bunu görüştük. Maçtan sonra bu işin uzamaması lazım. Boluspor ve Fenerbahçe dost kulüptür. Bunların futbol içerinde kalması lazım. Çok bir problem yok. Her maçta olabilir. Bu maçın stresidir. Maçın sonucu da belki Şener’i etkilemiş olabilir. Önemli olan maçın güzel bitmesi" dedi.

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