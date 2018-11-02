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Spor

Boluspor taraftarı, Karabükspor maçına alınmayacak

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor ile Boluspor arasında pazar günü oynanacak maça Boluspor taraftarlarının alınmayacağı açıklandı

02 Kasım 2018 14:19

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) -

KARDEMİR Karabükspor ile Boluspor arasında pazar günü oynanacak maça Boluspor taraftarlarının alınmayacağı açıklandı.
Karabük Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto 1\'inci Ligi 11\'inci haftasında Pazar günü saat 13.30\'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı\'nda oynanacak Kardemir Karabükspor - Boluspor maçına, misafir takım taraftarlarının alınmamasına karar verdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere verildi:
\"İki takım arasında geçmiş yıllarda yapılan müsabakalar öncesinde ve sonrasında yaşanan olaylar ile taraftarların sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar göz önünde bulundurularak, can ve mal kaybına sebebiyet vermemek amacıyla, misafir takımın taraftarları maça alınmayacak. Bolu\'dan gelecek taraftarların Karabük iline girişi engellenecek.\"

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