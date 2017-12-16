Boluspor-Eskişehirspor: 3-0

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Onur Karabaş (xxx), Murat Temel (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)

BOLUSPOR: Gökhan (xxx) - Renato (xxx), Alim (xxx), Umut (xxx), Furkan (xxx), Yusuf Emre (xxx), İshak (xxx), İrfan (xxxx)(Dk.82 Andre Santos), Mustafa(xxxx)(Dk.73 Melih xx), Akabueze (xxx)(Dk.89 Özgür), Poepon(xxxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan(xx) - Jerry Akaminko (xx), Aykut (xx), Kaan (xx), Dorukhan (x)(Dk.84 Andaç), Uğur İnceman (x)(Dk.70 Semih x), Hürriyet (xx), Ofoedu (xx), Hüseyin (xx), Erkan (xx), Mezenga (xx)(Dk.58 Hasan Ayaroğlu xx)

GOL: Dk. 59-78 Poepon, Dk.90+1 Yusuf Emre (Boluspor)

SARI KART: İshak, Umut (Boluspor) - Aykut, Mezenga, Uğur İnceman, Hasan Ayaroğlu, Ofoedu (Eskişehirspor)

TFF 1’inci Lig\'in 16\'ncı hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında Eskişehirspor\'u 3-0 mağlup etti.

3\'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında İrfan\'ın ayak içi vuruşunu kaleci Kayacan kurtardı.

8\'inci dakikada sol kanattan Akabueze\'nin ortasında Poepon\'un kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

21\'inci dakikada Mustafa\'nın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Kayacan, güçlükle kornere çeldi.

45\'inci dakikada Mustafa’nın ortasına Akabueze kafa vurdu. Kaleci topu havada yakaladı.

47\'nci dakikada sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda İrfan\'ın çaprazdan kaleye vuruşunu kaleci Kayacan çizgiden kurtardı. Pozisyon, gol tartışmalarına neden oldu.

59\'uncu dakikada Yusuf Emre\'nin ara pasında topla buluşan Poepon, ayağının içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

66\'ncı dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Yusuf Emre\'nin vuruşu direğin yanından auta çıktı.

78\'inci dakikada Akabueze\'nin sol kanattan yaptığı ortaya Poepon dokundu, top ağlarla buluştu: 2-0.

84\'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta Melih\'in ara pasında topla buluşan İshak\'ın yerden ortasında Santos müsait pozisyonda vuramadı.

86\'ncı dakikada Poepon\'la verkaç yapan Andre Santos\'un aşırtma vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

90+1\'inci dakikada ceza sahası içinde Andre Santos\'un pasında Yusuf Emre\'nin gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşma Boluspor\'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)