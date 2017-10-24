Boluspor, Çaykur Rizespor maçına yeni teknik direktörü ile çıkmak istiyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLUSPOR Başkanı Necip Çarıkçı, ligde pazartesi günü Rizespor ile oynayacakları karşılaşmaya yeni teknik direktör ile çıkmak istediklerini söyledi.

TFF 1\'inci Lig takımlarından Boluspor, 4-2\'lik Balıkesirspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Fuat Çapa ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. 9 haftada 8 puan toplayarak lige kötü bir başlangıç yapan Boluspor, pazartesi günü deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda takımın başında U-16 teknik direktörü Yılmaz Özen yer aldı.

Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, geçen sezon Fuat Çapa yönetiminde Play-Off oynamalarına rağmen aslında başarılı olmadıklarını söyledi. Çarıkçı, geçen sezonki kadroyu koruyup ilave oyuncularla sezona büyük umutla başladıklarını belirterek, \"Maalesef bugüne kadar almış olduğumuz sonuçlar, oynanan futbol, mücadele, hırs takımda birlik ve beraberlikteki sıkıntıdan dolayı hocamızla dün karşılıklı anlaşarak yolları ayırdık\" dedi.

Yeni teknik direktör ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Çarıkçı, \"Yeni teknik direktörümüzü, Pazartesi oynanacak Rizespor maçına yetiştirmeyi düşünüyoruz. Yani bu maçta yeni hocamız olsun istiyoruz. Bunun için çalışmalara devam ediyoruz\" diye konuştu.

Başkan Çarıkçı, kadronun geçen sezona göre yüzde 50 daha iyi olmasına rağmen başarılı olmadıklarını söyleyerek, \"İyi durumda değiliz. Takımın bir havaya ihtiyacı var. Onun için biz teknik direktör değişikliğine gidiyoruz. Bu saatten sonra yeni teknik heyet bu takımda birlik beraberliği sağlar, mücadele, hırs ve istek verir. Bunun için de hocalar değişir\" dedi.

Çarıkçı, bir soru üzerine kaleci Ertuğrul\'un performansını da değerlendirerek, \"Burada Ertuğrul’u 6 gol yediği için eleştirmek doğru değil. Öncelikle bizim takım olmamız gerekiyor. Bu hafta oynadığımız futbol maalesef umut vermedi. Ankaragücü maçında da öyle oldu. Bu takımda potansiyel var ama bir türlü havaya giremedik. Ertuğrul’un yediği gollerde hatası da olsa bir şey diyecek halimiz yok. Ertuğrul iyi bir kaleci\" diye konuştu.

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