T24 LogoT24 Logo
Spor

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı: 2'nci devre lige ağırlığımızı koyacağız

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor'un Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, 20 gündür yeni teknik direktör ile çalıştıklarını söyleyerek, "Takımın öz güveninin geldiğini görmekteyim

14 Kasım 2017 17:23

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - TFF 1\'inci Lig takımlarından Boluspor\'un Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, 20 gündür yeni teknik direktör ile çalıştıklarını söyleyerek, \"Takımın öz güveninin geldiğini görmekteyim. Belki çok kötü günler geçirdik ama devre arasına kadar alacağımız en yüksek puanı elde etmeliyiz. İkinci devre bu lige ağırlığını koyabilecek bir takımımız var\" dedi.
Boluspor, 20 Kasım\'da Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Karaçayır Mahallesi\'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ağırlıklı çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcuların morallerinin oldukça yüksek olduğu görüldü.
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Gaziantepspor maçına odaklandıklarını belirterek, \"Şu anda Özgür İleri, dışında takımda sakat oyuncumuz yok. Samsunspor karşısında aldığımız 3 puan bizi mutlu etti. Boluspor\'un üzerindeki kırılgan yapı, moralsizlik bir nebze bitti. Takımda şu anda herkes rahat, mutlu. Bu hafta rakibimiz Gaziantepspor. Çok koşan, mücadele eden bir takım. Bizi kolay maç beklemiyor. Teknik heyetimiz bu maça özel olarak hazırlandı. 3 puan bekliyoruz. Takımımız karşılaşmaya kadar inşallah hazır olacak\" dedi.
\'TAKIMIN ÖZGÜVENİ GELDİ\'
Harcanan paraların başarı için bazen yetersiz olduğunu ifade eden Başkan Çarıkçı, \"Bazen mütevazı bütçelerle takımlar şampiyon olabiliyor veya çok para harcayan ekipler şampiyon olamıyor. Maalesef bu sene sakatlıklardan kurtulamadık. Takım olamadık. 20 günden bu yana yeni hocamızla beraberiz. \'Nerede hata yaptık, nasıl oldu\' gibi konularda görüşmeler yaptık. Takımın öz güveninin geldiğini görmekteyim. Antrenmanlardaki hırs bizi mutlu ediyor. Belki çok kötü günler geçirdik ama devre arasına kadar alacağımız en yüksek puanı elde etmeliyiz. İkinci devre bu lige ağırlığını koyabilecek bir takımımız var\" diye konuştu.
Çarıkçı, ara transfer döneminde ilk etapta santrafor bölgesi için oyuncu düşündüklerini, bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHATFFLigBoluspor Kulüp Başkanı NecipBelkiBolusporKasım GaziantepsporKaraçayır MahallesiSait KarafırtınalarYaklaşıkBoluspor Başkanı NecipGaziantepsporSamsunsporTakımdaBuBiziTeknik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24