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Spor

Boluspor Başkanı ihale soruşturmasında gözaltına alındı

13 Nisan 2010 17:23

T24- Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Etimesgut Belediyesiyle ilgili 2 hafta önce başlattığı operasyon kapsamında, 20 kişi daha gözaltına alındı.

Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda aralarında Boluspor Kulübü Başkanı N.Ç ve Etimesgut Belediyesinde çalışan bürokratlar ile müteahhitlerin de bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı da bildirildi. 
Aralarında daha önce tutuklanan eski Etimesgut Belediye Başkanı Serhat Kemal Yılmaz'ın da bulunduğu kişilerin, belediyenin geçmişteki bazı ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddia ediliyor.
İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği iki müfettişin raporu doğrultusunda, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı 15 ay önce bir çalışma başlatmış, çalışmanın operasyona dönüştürülmesi sonucu 2 hafta önce Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerden 8'i tutuklanmıştı. (aa)

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