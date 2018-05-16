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Spor

Boluspor Başkanı Çarıkçı: Yaşanan olaylar bizi üzdü

Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig Play-Off mücadelesinde Gazişehir Gaziantep'e 2 maçta da yenilerek Süper Lig hayalini gelecek sezona bırakan Boluspor'un Başkanı Necip Çarıkçı, maçın ardından çıkan olaylarla ilgili olarak, "Yaşanan olaylar b

16 Mayıs 2018 20:16

Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig Play-Off mücadelesinde Gazişehir Gaziantep\'e 2 maçta da yenilerek Süper Lig hayalini gelecek sezona bırakan Boluspor\'un Başkanı Necip Çarıkçı, maçın ardından çıkan olaylarla ilgili olarak, \"Yaşanan olaylar bizi üzdü, keşke olmasaydı\" dedi.
Spor Toto 1\'inci Lig Play-Off mücadelelerinde Boluspor, Gazişehir Gaziantep takımına deplasmanda 1-0, dün kendi sahasında da 3-1 mağlup oldu. Süper Lig hayalleri gelecek sezona kalan Boluspor\'un taraftarları maçın ardından taşkınlık çıkardı. Çıkan olaylarda 2 özel güvenlik personeli ve 10\'dan fazla taraftar yaralandı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı çıkan olaylarla ilgili olarak, \"Bu olaylar bizi üzdü. Keşke olmasaydı. Bolu güzel bir şehir. Boluspor taraftarı da centilmen. Gazişehir Gaziantep ile oynanan ilk maç taraftarımızın psikolojisini, dengesini bozdu. Dün iyi oynamadık. Burada hakeme de bir şey diyecek halimiz yok. İyi top oynamadık, şansızdık. Futbolcularımız bu maçın ağırlığını kaldıramadılar\" şeklinde konuştu.
Süper Lige çıkamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Çarıkçı, \"Sezon başında kaybettiğimiz puanları düşünürsek, ilk ikiden çıkma şansımız vardı ama Play-Off\'a kaldık. Boluspor, tarihinin en iyi yüksek puanlarından birini elde etti. Büyük ambiyansı olan maçta, seyirci potansiyeline rağmen konsantre olamadık ve maçı kaybettik. Bu sezonu artık unuttuk. Yeni sezonda geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması için çok konuşup çok çalışacağız\" diye konuştu.
(FOTOĞRAFLI)

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