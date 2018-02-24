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Spor

Boluspor, Altınordu maçına odaklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) SPOR Toto 1

24 Şubat 2018 17:50

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Boluspor, perşembe günü sahasında 1-1 berabere kaldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından pazartesi günü karşılaşacağı Altınordu maçına odaklandı. Karaçayır Mahallesi\'nde bulunan kulüp tesislerinde maç öncesi kentteki son antrenmanı gerçekleştiren Boluspor\'da futbolcuların oldukça hırsı oldukları gözlendi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma hareketleri ve dar alan çalışması yaptı. Futbolcular, taktik çalışmasının ardından açma ve germe hareketleriyle antrenmanı tamamladı. Boluspor kafilesi, yarın Altınordu maçı için İzmir\'e hareket edecek.

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