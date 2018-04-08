Boluspor - Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Gökmen Baltacı (xxx)

BOLUSPOR: Gökhan (xxx)- Renato (xxx), Diarra (xxx), Furkan (xxx), Umut (xx), İshak (xxx), Yusuf Emre (xx)(Dk. 83 Özgür İleri xx), İrfan (xx)(Dk. 67 Akabueze xx), Mustafa (xxxx), Melih (xxxx), Sefa (xx)(Dk. 46 Poepon (xxx)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri (x)- Serkan (xx)(Dk. 22 Adem xx), Murat (xx), Sezgin (xx), Emre Öztürk (xx), Muhammed (xx), Bjarnason (xxx), Halil İbrahim (xx)(Dk. 63 Hora xx), Tatos (xx)(Dk. 72 Kadir xx), Mertan (xx), Lamine Diarra (xx)

SARI KARTLAR: Melih, İshak (Boluspor),

GOLLER: Dk. 67,79 Melih(Boluspor)

SPOR Toto 1’inci Lig 30’uncu hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

13’üncü dakikada Boluspor savunmasının hatasında Laminne Diarra topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Diarra, kaleciyi de çalımlayarak topa vuracağı sırada savunmadan döndü. Tekrar topla buluşan Diarra’nın vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı.

34’üncü dakikada, gelişen Boluspor atağında ceza sahasına yapılan ortaya İrfan rövaşata vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

Maçın devre arasında Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timleri Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle saha çevresinde tur attı.

58’inci dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Yusuf Emre Gültekin’in şutu kalecide kaldı.

62’nci dakikada, İshak’ın ceza sahası dışından sert vuruşunu, kaleci Ahmet Sabri yumruklayarak kornere çeldi.

66’ncı dakikada İrfan’ın kullandığı köşe vuruşunda Yusuf Emre’nin şutunu Elazığspor savunması çizgiden çıkardı.

69’uncu dakikada savunma arkasına atılan pasta topa buluşan Melih’in vuruşunu kaleci kurtardı.

76’ncı dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Mustafa’nın yerden ortasına Melih’in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.

79’uncu dakikada savunmanın hatasında topu kapan Melih, golle buluştu. 2-0

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