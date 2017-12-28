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Spor

Boluspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-1

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Suat Aslanboğa (xxx), Samet Çavuş (xx), İbrahim Bozbey (xx) BOLUSPOR: Ertuğrul (xxx) - Göksu (xxx), Pedro Franco (xxx), Diarra (xxx), Caner (xxx), Burak (xxx) (Dk

28 Aralık 2017 21:38

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Suat Aslanboğa (xxx), Samet Çavuş (xx), İbrahim Bozbey (xx)
BOLUSPOR: Ertuğrul (xxx) - Göksu (xxx), Pedro Franco (xxx), Diarra (xxx), Caner (xxx), Burak (xxx) (Dk. 71 Yusuf Emre xx), Özgür (xxx), İrfan (xx) (Dk. 77 Furkan xx), Melih (xxx), Guido (xxx) (Dk. 84 Akabueze), Poepon (xxx)
TM AKHİSARSPOR: Bora (xx) - Alperen (xx), Mustafa Yumlu (xx) (Dk. 46 Orhan xx), Caner Osmanpaşa (xx) (Dk. 67 Sissoko xx), Kadir (xxx), Eray (xx), Aykut (xx), Soner (xx), Olcan (xx), Muğdat (xx) (Dk. 76 Onur), Hora (xx)
GOLLER: Dk. 85 (KK) Kadir, Dk. 88 Melih (Boluspor) - Dk. 63 Muğdat (TM Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Diarra, Ertuğrul (Boluspor) - Mustafa Yumlu, Soner, Hora (Akhisarspor)

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Boluspor, kendi sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor\'u 2-1 mağlup etti.

19\'uncu dakikada İrfan\'ın ceza sahası alanının dışından şutu, az farkla yandan dışarı çıktı.
24’üncü dakikada, Olcan\'ın pasıyla buluşan Muğdat\'ın şutunu kaleci Ertuğrul çıkardı.
63\'üncü dakikada orta sahada kaptırılan topla buluşan Muğdat, savunmayı geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.
70\'inci dakikada Olcan savunmayı aşarak ceza sahasına girdi. Olcan\'ın şutunu kaleci Ertuğrul tek hamlede yakaladı.
85\'inci dakikada Caner’in sol kanattan ceza sahası içine ortasına ters vuruş yapan Kadir, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.
87\'nci dakikada Akabueze\'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Melih\'in vuruşu direkten döndü.
88\'inci dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Melih\'in düzgün vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma Boluspor\'un 2-1\'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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