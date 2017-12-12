Boluspor - Kasımpaşa: 4-1

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xxx), Baki Tuncay Akkın (xxx), Mustafa Savranlar (xxx)

BOLUSPOR: Ertuğrul (xxx) - Göksu (xxx) (Dk. 71 İshak xx), Pedro (xxx), Diarra (xxx), Caner (xxx), Burak (xxx), Özgür (xxx), Andre Santos (xxx) (Dk. 68 Yusuf Emre xxx), Melih (xxx) (Dk. 65 Akabueze xxx), Mustafa (xxx), Furkan (xxx)

KASIMPAŞA: Kadem (x) - Onur (xx), Veysel (xx), Youssef (xx), Mert (x) (Dk. 46 Eduok xx), Abdullah (xxx), Mensah (xx) (Dk. 66 Neumayr xx), Ahmed (xx) (Dk. 71 Hakan x), Trezeguet (xx), Hasan (xxx), Rangel (x)

GOL: Dk. 39 - Dk. 42 Melih, Dk. 68 Akabueze, Dk. 89 Yusuf Emre (Boluspor) - Dk. 24 Hasan (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Veysel Sarı, Eduok (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur rövanş maçında Boluspor, sahasında Kasımpaşa\'yı 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

8\'inci dakikada sol kanattan yapılan ortada Rangel\'in indirdiği topa, Ahmed gelişine vurdu. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

11\'inci dakikada Boluspor\'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Özgür\'ün kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

24\'üncü dakikada korner atışında topa yükselen Hasan\'ın kafa şutunda top ağlara gitti: 0-1.

39’uncu dakikada Santos\'un pasında Melih topla buluştu. Melih\'in ceza sahası içinden sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

42\'nci dakikada Mustafa\'nın ara pasında Melih kaleci ile karşı karşıya kalırken, topu filelerle buluşturdu: 2-1.

68\'inci dakikada Burak\'ın ceza sahası içine verdiği ara pasta topla buluşan Akabueze düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

89\'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Yusuf Emre\'nin sert şutunda top ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşma Boluspor\'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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