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Spor

Boluspor - Gazişehir Gaziantep: 0-0

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Seyfettin Ünal (xxx), Burak Cansız (xxx) BOLUSPOR: Gökhan (xx) - Göksu (xx), Alim (xx)(Dk

28 Ağustos 2017 00:43

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Seyfettin Ünal (xxx), Burak Cansız (xxx)

BOLUSPOR: Gökhan (xx) - Göksu (xx), Alim (xx)(Dk. Özgür İleri xx), Diarra (xxx), Caner (xx), İshak (xx), Yusuf (xx), Akabueze (xxx), İrfan (xx)(Dk. 77 Melih xx), Guido Koçer (x)(Dk. 82 Sane x), Poepon (xx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak (xx) - Yasin (xx), Ahmet (xxx), Sinan (xx), Özgür (xx), Murat (xx), Gökhan (xx), Okan (xx)(Dk. 78 Muhammed x), Clement (xx)(Dk. 80 Bousbiba x), Mehmet Erdem (xx), Özgürcan (xx)

SARI KARTLAR: İshak, İrfan, Göksu (Boluspor), Ahmet (Gazişehir Gaziantep)

TFF 1’inci Lig’de Boluspor, sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı.

25’inci dakikada Bolusporlu taraftarların bulunduğu tribünde kavga çıktı, güvenlik güçleri kavgayı büyümeden önledi.

34’üncü dakikada Bolusporlu İrfan’ın kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde topa vuran Alim’in şutu az farkla dışarı çıktı.

37’nci dakikada Yusuf Emre’nin pasında topla buluşan İrfan’ın müsait pozisyondaki vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

60’ıncı dakikada Gazişehir Gaziantepli Clement, savunmayı aşarak ceza sahası içine girip vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

64’üncü dakikada Bolusporlu İrfan’ın ceza sahası dışından aşırtma vuruşunda top kaleci Stackhowiak’ta kaldı.

84’üncü dakikada Gökhan’ın ceza sahası dışından vuruşu az farkla dışarı çıktı.

87\'nci dakikada sağ kanattan Melih\'in ceza sahasına ortasına Poepon topa gelişine vuruşu az farkla dışarı çıktı. Karşılaşma golsüz 0-0 sona erdi.

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