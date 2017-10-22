Boluspor - Balıkesirspor: 2-4

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Çağatay Şahan (xx), Deniz Turgut (xx), Gökhan Memişoğlu(xx)
BOLUSPOR: Ertuğrul (xx)- Furkan (xx), Franco (xx), Renato (xx), Caner (xxx), İshak (xxx), İrfan (xx)(Dk. 76 Guido Koçer xx), Yusuf Emre (xx)(Dk. 46 Andre Santos xx), Melih (xx)(Dk. 46 Sefa xx), Akabueze (xxx), Poepon (xx)
BALIKESİRSPOR: Vukovic (xxx)- Cüneyt (xxx), Oğuz (xxx) Glumac(xxx), Bülent (xxx), Cumali (xx), Nizamettin (xxx)(Dk. 82 Mehmet xx), Foxi (xxx)(Dk. 74 Furkan xx), Aissati (xxx), Mahatma Otoo (xxxx), Abdülkadir (xxxx)(Dk. 90+1 Sedat x)
GOLLER: Dk. 4 Akabueze, Dk. 62 Caner (Boluspor), Dk. 5 Mahatma Otoo, Dk. 37 Abdülkadir, Dk. 40 Mahatma Otoo, Dk. 85 Abdülkadir(Penaltı) (Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Yusuf Emre, Andre Santos, Sefa (Boluspor), Cevahir, Nizamettin (Balıkesirspor)
TFF 1’inci Lig 9’uncu hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında Balıkesirspor’a 4-2 mağlup oldu.
4’üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna Poepon kafa vurdu. Kaleciden seken topa Akabueze’nin vuruşunda top üst direğe çarpıp ağlarla buluştu. 1-0
5’inci dakikada Bülent’in ortasında Mahatma Otoo’nun ceza sahası içinde sağ ayağıyla vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
37’nci dakikada sol kanattan Foxi’nin ceza sahası içerisine ortasında Abdülkadir’in kafa vuruşunda top kalecinin parmaklarına değerek kaleye girdi. 2-1
40’ıncı dakikada ceza sahası içindeki karambolden faydalanan Mahatma Otoo’nun şutunda top ağlarda. 3-1
Maçın ilk yarısı Balıkesirspor’un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
62’nci dakikada Poepon’un pasıyla ceza sahasına hareketlenen Caner’in düzgün vuruşunda gol oldu. 3-2
84\'üncü dakikada ceza sahası içinde Abdülkadir yerde kaldı, karar penaltı.
85\'inci dakikada Abdülkadir penaltıyı gole çevirdi. 4-2
89\'uncu dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Guido Koçer\'in vuruşu kalecide kaldı.
90+2\'nci dakikada Mehmet\'in ceza sahası içinden sert vuruşu az farkla dışarı çıktı.