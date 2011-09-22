-Bölünmüş arazilere parsel birleştirmesi TEKİRDAĞ (A.A) - 22.09.2011 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, çıkaracakları yeni yasayla miras paylaşımından dolayı bölünmüş olan arazilerin parsel birleştirilmesinin yapılacağını ve böylece tarım sektörünün önündeki büyük problemin çözülmüş olacağını söyledi. Bakan Eker, Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Göçerler köyünde, Türkiye'nin ilk robotlu sağım sistemli çiftliği olduğu bildirilen Sarp Hayvancılık'ın açılış törenine katıldı. Eker, törende, tarım sektörünün insanlık tarihiyle birlikte var olduğunu ve bu sektörün insanlık var olduğu sürece devam edeceğini ifade etti. İnsanlığın varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan gıdanın kaynağının tarım sektörü olduğunu vurgulayan Eker, tarım ve hayvancılık sektörünün daha modern teknoloji kullanmak suretiyle gelişmesinin bugünün ihtiyacı olduğunu belirtti. -''Miras paylaşımı sorununu çözeceğiz-'' Türkiye'de tarım arazilerinin miras paylaşımından dolayı bölündüğünü belirten Eker, şunları söyledi: ''Bu durum bizim için ciddi problem teşkil ediyor. Çıkaracağımız yeni yasayla miras paylaşımından dolayı bölünmüş olan arazilerin parsel birleştirilmesi yapılacak ve böylece tarım sektörünün önündeki büyük problem çözülmüş olacak. Amacımız, Türkiye'de tarımsal üretimi yüksek verimli hale getirmek. Bu duruma son vermek için ilgili yasa da öngörülen taslak hazır ve açıldığında meclise sunacağız.'' Bakan Eker, dışarıdan ithal edilen tarımsal ürünler konusunda kamuoyunda yanlış bilgilerin yer aldığını belirterek, ''Bizim tarım ihracatımız 13 milyar dolar ve Türkiye, aldığından çok daha fazlasını dünyaya satıyor. Kimse Türk çiftçisine haksızlık etmesin'' diye konuştu.