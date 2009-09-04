'Bölünmeden bahsetmek gerizekâlılık'

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, "Ülkenin bölünmesinden ve ayrılmasından bahsetmek en hafif deyimle geri zekalılıktır" dedi.

Bingöl Üniversitesi kampüsünde Fen Edebiyat Fakültesi ve Rektörlük binası temel atma törenine katılan Bakan Yılmaz, gazetecilerin soruları üzerine Kürt açılımını eleştiren muhalefete yüklendi.

Yılmaz, "Başbakanımız defalarca açıklamalar yaptı. Demokratik açılım konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk. Artık 'Analar ağlamasın' diyoruz. Kardeş kavgası olmasın istiyoruz. Hakikaten bir barış, huzur, güven, ortamı olsun istiyoruz. AK Parti diğer partiler gibi değil. Diğer partiler belli bölgelere, belli kesimlere hitap ediyor. Fakat biz başından beri etnik milliyetçiliğe karşıyız" dedi.

Hiçbir etnik anlayışın siyasi temsilcisi olmaması gerektiğini söyleyen Bakan Yılmaz, "Demokratik bir ortamda bölgesel, milliyetçiliğe karşıyız diyoruz. Dini milliyetçiliğe, aşırılıkçılara karşıyız diyoruz. İşte kendisini Kürt olarak tarif eden insanlarımızın üçte ikisinin Türk akrabaları var. Etik anlamda üçte birinin ise Kürt akrabaları var. Göç olmuş bir birine girmiş evlenmişler. Şu anlamda bu ülkenin bölünmesinden, ayrılmasından bahsetmek en hafif deyimle hakikaten geri zekalı olmak demektir" diye konuştu.

Bakan Şimşek: Gururluyum



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu ve İstanbul Genç Girişimciler Derneği'nin iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Kürt kökenli birisi olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Kendi hayatının Türkiye'de fırsat eşitliğinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Bakan Şimşek, kendisi gibi binlerce örneğin olduğunu söyledi.

Mehmet Şimşek, bu açılımın bir birlik beraberlik süreci olduğunu belirterek, başka türlü düşünmenin yanlış olacağını kaydetti. Şimşek, demokratikleşmeyle ekonomik kalkınmanın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.