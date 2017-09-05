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Bolu'daki orman yangını söndürüldü (3)

1 MAHALLE BOŞALTILDI Bolu’nun Göynük ilçesinde yeniden alevlenen yangın, akşam saatlerinde ormanın yakınında bulunan 20 haneli Safranlar Mahallesi’ne yaklaştı

05 Eylül 2017 00:05

1 MAHALLE BOŞALTILDI
Bolu’nun Göynük ilçesinde yeniden alevlenen yangın, akşam saatlerinde ormanın yakınında bulunan 20 haneli Safranlar Mahallesi’ne yaklaştı. Mahalle, yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Yangının söndürülmesi için Belediye hoparlörlerinden ilçe halkından destek istendi. Yangın bölgesine gitmek isteyen gönüllü vatandaşlar için araç kaldırıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
DAHA FAZLA ALANA YAYILIYOR
80 hektarlık alanı kül eden yangın rüzgarın etkisiyle daha geniş alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları arazözler ve su tankerleriyle devam ederken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Gündüz saatlerinde alevlere müdahale eden yangın söndürme helikopterleri ise havanın kararmasıyla çalışmalarına ara verdi. 
Öte yandan Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da bölgeye gelerek yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

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