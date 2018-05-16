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Bolu'daki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi

16 Mayıs 2018 18:36

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8\'i adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen, 2\'si daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen, 12\'si Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu, İstanbul, Ankara ve Eskişehir\'de olduklarını tespit ettiği şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç., H.A., Ş.B., A.B., S.K., H.Ö., G.A. ve H.T. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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