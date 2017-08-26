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Bolu'daki 2 kazada 8 kişi yaralandı

Murat KÜÇÜK/ BOLU,(DHA) -  BOLU'da TEM ve D-100 yolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

26 Ağustos 2017 17:34

Murat KÜÇÜK/ BOLU,(DHA) -  BOLU\'da TEM ve D-100 yolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
İlk kaza saat 12.00 sıralarında TEM yolunun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sercan Coşan\'ın kullandığı 34 FK 2999 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki Muhsin Birlik yönetimindeki 06 DC 2371 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Coşan\'ın kullandığı otomobilde bulunan, Ece, Lale, Eda, Güllü ve Murat İşler yaralandı.
Diğer kaza ise saat 12.30 sıralarında D-100 Karayolu\'nun Yeniçağa kavşağı mevkiinde meydana geldi. İbrahim Aşık yönetimindeki 61 PC 771 plakalı otomobil ile Mehmet Yılmaz\'ın kullandığı 44 BZ 771 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Aşık\'ın kullandığı otomobilde bulunan Nur Hilal, Ömer ve Serdar Aşık yaralandı. Her 2 kazada da yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Her iki kazada da araçtakilerin bayram tatili için memleketlerine gittikleri öğrenilirken, kazaların olduğu yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi.

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