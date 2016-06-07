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Bolu'da zincirleme trafik kazası; 23 kişi yaralandı

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor

07 Haziran 2016 01:46

Bolu'da işçi taşıyan iki servis midibüsünün çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı.

Mudurnu yolu üzerinde faaliyet gösteren bir piliç fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Turgut Özdemir idaresindeki midibüs, karşıdan gelen traktörün aniden yola çıkması üzerine fren yaptı. Bu sırada işçileri taşıyan başka bir midibüs, önündeki midibüse arkadan çarptı.

Midibüste sıkışan işçiler, çevredekilerin haber vermesiyle olay gerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan 23 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

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Bolutrafik kazasıMudurnu YoluKoray ÖzkanTurgut Özdemir

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