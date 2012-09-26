Bolu'da zincirleme kaza: 10 ölü

TEM Otoyolu Paşaköyü kavşağı yakınlarında Ankara yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 68 EN 949 plakalı minibüs, Mehmet Altıntaş idaresindeki 38 EA 129 plakalı yolcu otobüsü ve Ömer İlkin yönetimindeki 76 DH 014 plakalı tırın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada sürücüler Altıntaş ve İlkin ile Erdoğan Çelik ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 10 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile Şaban Özer, Ferdane Ayverdi, Behçet Yıldız, Hacı Kaçmaz, İbrahim Tuncer, Orhan Türküm, Osman Hamurcu, Alperen Gürbüz, Kemal Güney, Osman Öztürk, Ali Aykut, Ayhan Özkel, Kenan Subaşı, Sevtap Kadıoğlu, Ali Kadıoğlu, Yunus Emre Diyarbakırlı, Ömer Tok, Ahmet Özalp, Reyhan Çevik, Gülsüm Kaya, Zeynet Tahama, Fidan Irmak, Mustafa Güneş, Yusuf Ayata, Songül Gençer, Nermin Eroğlu, Yasemin Özşener ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler kentteki çeşitli hastanelerin morglarına kaldırıldı, kazada hayatını kaybeden 10 kişi ile yaralanan 5 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle Ankara yönüne ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.