T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, D- 100 yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı

02 Nisan 2018 16:54

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, D- 100 yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, D- 100 yolunun Abant Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Şükrü Meral yönetimindeki 14 AAC 234 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Şevki Gül\'ün kullandığı 34 ST 2668 plakalı otomobile arkadan çarptı. Gül yönetimindeki otomobil de çarpmanın etkisiyle önünde duran Hakan Ercan\'ın kullandığı 34 JG 8043 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Şevki Gül ile yanındaki Gülten Gül ve hafif ticari araç sürücüsü Şükrü Meral ile aynı araçtaki Ayşe ve Ömer Meral yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardında 5 yaralıyı ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne götürdü. Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönünde ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUKazaAbant KavşağıAnkaraMeralAACGülSTHakan ErcanJGKazadaBaysal Devlet Hastanesi KöroğluKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24