Bolu'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 karayolunun Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Yıldız yönetimindeki 41 KH 250 plakalı otomobil, kavşaktan yola kontrolsüz çıkan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 DC 215 plakalı kamyonete çarptı. Takla atıp karşı şeride geçen otomobil, Abdurrahman Çınar yönetimindeki 14 DM 496 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada takla atan otomobilin sürücüsü Mustafa Yıldız ile yanındaki Fatih Yıldız, Ahmet Yıldız ve Fadime Yıldız yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavşağa kontrolsüz çıktığı iddia edilen, kazanın ardından da kaçtığı belirtilen kamyonet sürücüsü, bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

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