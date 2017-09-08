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Bolu'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU'da 2 otomobil ve bir TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

08 Eylül 2017 21:19

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU\'da 2 otomobil ve bir TIR\'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 karayolunun Kuruçay mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Onur Özkan yönetimindeki 14 KR 391 plakalı otomobil, Musa Erkmen\'in kullandığı 35 UA 143 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan Erkmen\'in otomobili, yol kenarında park halinde bulunan 38 HY 929 plakalı TIR\'a çarptı. Kazada Musa Erkmen ve yanındaki arkadaşı Hüseyin Dinç yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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