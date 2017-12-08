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Bolu'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 2 kamyon, 1 çekici ve 1 cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

08 Aralık 2017 23:50

Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA) - BOLU\'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda 2 kamyon, 1 çekici ve 1 cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında, TEM Otoyolu\'nun Köroğlu rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Halil Bıyık yönetimindeki 26 PD 719 plakalı kamyon, aynı yöne giden Halil Erdoğan yönetimindeki 63 FB 377 plakalı kamyona arkadan çarpıp, yol kenarındaki toprak alana savruldu. Arkadan gelen Adnan Sağlam yönetimindeki 14 GK 4408 plakalı cip ile Necmettin Dağ yönetimindeki 14 KR 681 plakalı çekici de kazaya karışan 63 FB 377 plakalı kamyona çarptı.
Kazada, kamyon şoförlerinden Halil Bıyık, yaralandı. Araçta sıkışan Halil Bıyık, Bolu Belediyesi İtfaiyesi ve UMKE ekiplerince kurtarıldı. Halil Bıyık, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu\'nun Ankara yönünde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. 

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