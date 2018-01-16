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Bolu'da yaban hayvanları için ormanlık alanlara yem bırakıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ormanlık alanlarda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

16 Ocak 2018 15:25

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ormanlık alanlarda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Bolu\'da, ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu ormanlarda, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri, Aladağ, At Yaylası, Yedigöller ve Abant\'ın çevresindeki ormanlık alanlara yürüyerek saman balyalarını ormanın iç kısımlarına taşıdı. Belirlenen bazı ağaçların çevresi kürekle temizlenip 120 kilogram balya halinde saman ve yonca bırakıldı. Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, hayvan yemleme çalışmalarının kış boyu süreceğini ifade etti.

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