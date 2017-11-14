Bolu'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çeşitli türlerde 38 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 33 yaşındaki H.D. ve 22 yaşındaki A.A.G.\'nin yaşadığı eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 7 uyuşturucu hap ile çeşitli türlerde 38 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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