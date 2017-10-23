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Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin park halindeki otomobilde 86 uyuşturucu hap ve 4

23 Ekim 2017 15:01

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin park halindeki otomobilde 86 uyuşturucu hap ve 4.25 gram kubar esrar ile yakaladığı 4 kişiden 3\'ü serbest bırakıldı, 1\'i adliyeye sevk edildi.
Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak\'ta park halinde bulunan otomobilin sürücüsü, polisi görünce kaçmaya başladı. Polisin kovalaması sonucu yakalanan 19 yaşındaki A.Z. ile araçta bulunan aynı yaştaki A.O., 20 yaşındaki R.Ş. ve 18 yaşındaki H.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, araçta ve A.Z.\'nin evinde yapılan aramada 86 uyuşturucu hap, 4.25 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. A.O., R.Ş. ve H.O., polisteki ifadeleri ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bıraklıdı. A.Z. ise, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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