Bolu'da 'Trüf Mantarı' eğitimi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle \'Trüf Avcılığı ve Yetiştiriciliği\' eğitimi verildi.

Eğitime Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Ürünler Şube Müdürü Özgür Balcı, Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Lütfi Kızılyel, İşletme Müdürleri, Orman İşletme Şefleri, konuya ilgi duyan Bolu ve ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen vatandaşlar ile yurt dışından gelen misafirler katıldı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin önümüzdeki 20 yıl içerisinde, ekonomistler tarafından yüksek ticaret hacmine ve ekonomik değere ulaşması tahmin edilen trüf mantarının, ülkemizde doğal olarak yetiştiğini, ancak ülkemizde doğal ortamlardan trüf mantarı avcılığı konusunda bilgi eksikliğinin olduğunu ve giderilmesi gerektiğini belirtti. Trüf mantarlarının yer altı mantarları olduğunu, doğada var olup olmadığının tespitinin kolay olmadığını, düzenlenen bu eğitim sayesinde, özel eğitimli köpekler ile trüf mantarının nasıl tespit edilerek toplanacağının uygulamalı olarak görüleceğini ifade ederek eğitimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eğitimde Bitkisel Ürünler Şube Müdürü Özgür Balcı sunum eşliğinde Trüf Avcılığı ve Yetiştiriciliği konularında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Teorik eğitimin ardından Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ve Bitkisel Ürünler Şube Müdürü Özgür Balcı tarafından eğitime katılanlara sertifikaları verildi. Eğitimde ayrıca trüf mantarı aramada özel eğitimli köpeklerle trüf mantarının nasıl tespit edileceği ormanlık alanda uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde, trüf mantarı aşılı fidanlarla oluşturulan trüf bahçesi de ziyaret edilerek, bu konuda çalışmak isteyenlere, trüf bahçesi nasıl oluşturulması konusunda ayrıntılı bilgiler verildi.



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