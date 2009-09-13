Bolu'da trafik kazasında 3 ölü 45 yaralı

Bolu'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza gece saat 02:00'de Gerede Karabük karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Ordu'dan İstanbul'a giden Hüseyin Kaya yönetimindeki 52 HC 400 plakalı yolcu otobüsü, yolun yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek devrildi. Olay yerinde can pazarı yaşanırken, bölgede bulunan bütün ambulanslar kaza yerine sevk edildi. Otobüste sıkışan yolculardan 3'ü hayatını kaybederken, 45 yaralı Bolu, Karabük ve Gerede'de bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.





Kazada yaralananların çoğunluğunu bebek ve çocukların olması dikkat çekerken, çok sayıda doktor hastanelere gelerek yaralılara müdahale ettiler. Köroğlu Devlet Hastanesi^ne gelen Bolu l Sağlık Müdürü Dursun Koç, Başhekim Hüseyin İka'dan bilgi aldı.





Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, ölen ve yaralananların isimlerinin tespit çalışmaları devam ediyor.