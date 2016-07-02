Bolu'da TIR tünel girişine çarptı; aynı aileden 5 kişi yanarak hayatını kaybetti

Bolu'nun Mengen İlçesi'nde tiner yüklü TIR'ın tünel girişine çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yanarak hayatını kaybetti

Hürriyet'te yer alan habere göre, kaza, sabah saatlerinde Bolu- Zonguldak yolunun Mengen İlçesi çıkışındaki Dorukan Tüneli’nde meydana geldi. Gebze’de oturan TIR şoförü olan 48 yaşındaki Cevat Ceylan, 3 kızı ve yeğenini yanına, ailesinden 5 kişiyi de dorseye yüklediği otomobile alıp 78 YD 920 plakalı TIR’la bayram tatili için Karabük’ün Yenice İlçesi’ne gitmek üzere yola çıktı.

Bolu’nun Mengen İlçesi yakınlarına geldiğinde ilk belirlemelere göre direksiyon başında uyuklayan Cevat Ceylan’ın kontrolünden çıkan TIR, Dorukan Tüneli girişindeki bariyerlere ve tünel duvarına çarptı. Duvarda sürtünerek durabilen TIR’ın dorsesindeki tinerler alev aldı.

Atlayarak kurtuldular

Alev topuna dönen dorsedeki otomobilde bulanan Murat, Elvan, Havva, Kürşat ve Erkan Ceylan, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp dorseden atlayarak canlarını kurtardı. Bunlardan Murat ve Elvan Ceylan hafif yaralanırken, alevlerin sardığı çekicide bulunan sürücü Cevat Ceylan ile kızları 22 yaşındaki Elif Nur Ceylan, 19 yaşındaki Beyza Nur Ceylan, 17 yaşındaki Ayşe Nur Ceylan ve yeğeni 3.5 yaşındaki Umut Talha Nur Ceylan diri diri yanarak can verdi.



Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken, TIR’ın çekici bölümü tamamen, dorse kısmı da büyük oranda yandı.

Ölenlerden 4’ünün cesedi çekicide, sürücü Cevat Ceylan’ın cesedi de tünel içinde TIR’dan 20 metre uzaklıkta yanmış olarak bulundu. Ceylan’ın, son anda alev topuna dönen çekiciden çıkmayı başardığı ancak tutuşan elbiselerini çıkaramadığı için fazla gidemeden yanarak öldüğü değerlendirildi. Dorsedeki otomobilden çıkarken hafif yaralanan Murat ve Elvan Ceylan da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle tünelin Zonguldak yönü uzun süre ulaşıma kapanırken, ulaşım Bolu yönündeki tüpten gidiş-geliş olarak sağlandı.

Vali'den açıklama geldi

Bolu Valisi Aydın Baruş da kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Vali Baruş, 5 kişinin çarpma sonucu değil, kaza sonrası TIR’daki yanıcı maddelerin alev alması sonucu öldüğünü belirtti. Sürücüleri uyaran Vali Baruş, "Canınız size emanet. Hem kendinizi, hem ailenizi, hem yakınlarınızı düşünerek trafik kurallarına uyun. Canınızı tehlikeye atacak hareketler yapmayın. Uykusuz yola çıkmayın. Geç gidin, geç varın ama hataya düşüp trafiği tehlikeye atmayın" dedi. Vali Baruş, kazada yaralanan 2 kişinin sağlık durumlarının da iyi olduğunu söyledi.