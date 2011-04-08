T24 LogoT24 Logo
Gündem

BOLU'DA SİS ULAŞIMI ETKİLİYOR DÜZCE (A.A)

08 Nisan 2011 22:48

-BOLU'DA SİS ULAŞIMI ETKİLİYOR DÜZCE (A.A) - 08.04.2011 - Bolu Dağı Düzce kesiminde akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı D-100 karayolu Düzce kesimi Bakacak, Karanlıkdere, Kaynaşlı ve Topuk yaylası mevkilerinde özellikle akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış ile birlikte sis etkili oluyor.  Sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü bildirilirken, trafik ekipleri aşırı hız ve yakın takip konusunda sürücüleri uyarıyor.  Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgasının geldiği iletilen ekipler, trafikte aksamaların yaşanmaması için bölgede tedbir aldığı bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24