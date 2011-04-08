-BOLU'DA SİS ULAŞIMI ETKİLİYOR DÜZCE (A.A) - 08.04.2011 - Bolu Dağı Düzce kesiminde akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı D-100 karayolu Düzce kesimi Bakacak, Karanlıkdere, Kaynaşlı ve Topuk yaylası mevkilerinde özellikle akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış ile birlikte sis etkili oluyor. Sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü bildirilirken, trafik ekipleri aşırı hız ve yakın takip konusunda sürücüleri uyarıyor. Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgasının geldiği iletilen ekipler, trafikte aksamaların yaşanmaması için bölgede tedbir aldığı bildirildi.