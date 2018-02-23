Bolu'da şap hastalığı önlemi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Ilıcakınık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün kararıyla kentteki tüm hayvan pazarlarının ikinci duyuruya kadar kapandığı açıklandı.

Ilıcakınık köyünde, İl, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde büyükbaşta şap hastalığı olduğu tespit edildi. Olayın ardından tedbir amacıyla Bolu ile bağlı ilçelerdeki tüm hayvan pazarları ikinci duyuruya kadar kapatıldı. Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, \"Bolu Ilıcakınık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle, il genelindeki tüm hayvan pazarları Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararı ile 23 Şubat tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılana kadar kapatılmıştır\" denildi.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de hayvan pazarlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.



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