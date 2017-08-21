Bolu'da sağanak yağmur etkili oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da aniden etkisini gösteren sağanak yağmur, dışarıdakilere zor anlar yaşattı.

Günlerdir yüzünü gösteren güneşli hava, Bolu’da bu sabah saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı. Aniden bastıran yağmur, dışarıdakileri hazırlıksız yakaladı. Şehrin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde bulunanlar koşarak sığınacak yer aradı. Yağmura hazırlıklı olanlar ise şemsiyeyle korundu. Bazı kişiler yağmuru izleyerek keyfini çıkarırken, bazıları da saçakların altına sığındı. Bazı esnaf, dükkanlarının önünde bulunan tezgahları yağıştan korumak için yoğun çaba sarf ederken, yağmur nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

Yaklaşık yarım saat süren yağmurun etkisini azaltmasıyla yaşam normale döndü.



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