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Bolu'da sağanak yağış etkili oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da sağanak yağış birçok kişiyi hazırlıksız yakaladı

14 Ekim 2017 18:49

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da sağanak yağış birçok kişiyi hazırlıksız yakaladı.
Kent merkezinde yaklaşık 2 saat boyunca etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur, dışarıda bulunanları hazırlıksız yakaladı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı kişiler saçak altlarına girdi. Bazıları da gidecekleri yere koşarak gitmeye çalıştı. Dışarı tedbirli çıkanlar ise yağmurdan şemsiye kullanarak korundu. Bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de zor durumda kaldı.

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